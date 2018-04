Abdul Fatah hat es ins Krankenhaus nach Kundus-Stadt geschafft. Er hat Wunden überall, auch am Kopf. Er berichtet afghanischen Journalisten von Raketeneinschlägen in seinem Heimatdorf. Von Hubschraubern der afghanischen Luftwaffe, die gezielt auf eine Menschenmenge gefeuert hätten. Das alles in einem Bezirk namens Dasht-e-Archi, der teilweise in der Hand der Taliban ist. Das Krankenhaus, in dem Abdul Fatah jetzt liegt, befindet sich in der Provinzhauptstadt, die die Regierung kontrolliert.

"Die Opfer des Angriffs, das sind alles Kinder. Die Luftwaffe hat Zivilisten angegriffen. Aber Taliban-Kämpfer wurden nicht getötet", sagt Abdul Fatah.

Fest steht: Es gab am 2. April einen Angriff in dem Dorf, in dem Abdul Fatah lebt. Und es waren zwei Hubschrauber beteiligt. Außerdem gab es eine Menschenmenge. Die Ärzte im Krankenhaus in Kundus bestätigen, dass an jenem Tag viele verletzte Kinder aus Dasht-e-Archi eingeliefert worden seien. Aber ein Sprecher der afghanischen Regierung widerspricht der Darstellung Abdul Fatahs dennoch vehement.

"Der Angriff traf 18 Taliban-Kommandeure, die meisten von ihnen Ausländer. Sie sind getötet worden. Das waren Frontkommandeure, die gerade ein Treffen abgehalten haben. Diese Männer haben uns schon lange Ärger gemacht. Außerdem: Wie kann es sein, dass die meisten Zivilisten durch leichte Waffen verletzt wurden, nicht durch Raketen?"

Keine zuverlässigen Informationen erhältlich

Der Sprecher äußert damit den Verdacht, die Taliban hätten wahllos auf flüchtende Zivilisten geschossen. Die Aussagen der Regierung und von Augenzeugen wie Abdul Fatah könnten nicht Gegensätzlicher sein. Und der Angriff in dem entlegenen Bezirk in Kundus verdeutlicht, wie schwer es mittlerweile ist, in Afghanistan unabhängige Informationen über zivile Opfer zu bekommen. Die Vereinten Nationen betonen inzwischen in ihren Berichten über zivile Opfer, dass die von ihnen ermittelten Zahlen nicht endgültig seien – denn bisweilen haben die UN-Ermittler keinen Zugang in umkämpfte Gebiete, oder es gibt zu wenige unabhängige Quellen, auf die sie sich stützen könnten. Zitat:

"Die Vereinten Nationen sind sich dessen bewusst, dass die Zahlen möglicherweise nicht komplett sind, weil nicht alle Opfer ermittelt werden konnten. Dies hängt damit zusammen, dass wir in der Umgebung, in der wir operieren, Beschränkungen unterliegen."

Der Luftangriff in Kundus ist dafür womöglich ein gutes Beispiel. Die Vereinten Nationen untersuchen den Vorfall derzeit, die afghanische Regierung will ebenfalls ermitteln, und Präsident Ghani hat Opfer des Angriffs im Krankenhaus in Kundus besucht. Afghanische Journalisten wurden von den Taliban zum Tatort gebracht. Die Dorfbewohner dort berichteten, die Hubschrauber hätten eine Abschlussfeier der örtlichen Koranschule angegriffen und bewusst auf Zivilisten gezielt, und das nicht nur mit Raketen, sondern auch mit Maschinengewehren.

Wie unabhängig die Bewohner sprechen können, ist unklar. Die Taliban regieren ihr Dorf seit Jahren. Und so werden auch diesmal viele Fragen offen bleiben, wohl auch die Frage, wie viele Zivilisten tatsächlich in Dasht-e-Archi getötet worden sind. Die verschiedenen Angaben schwanken zwischen fünf und 100. Doch der Vorfall ist längst nur noch ein Randthema in Afghanistan. Denn in mehreren anderen Provinzen Afghanistans sind derzeit schwere Kämpfe zwischen Taliban und der Armee in vollem Gange.