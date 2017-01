Afghanistan Kirchen kritisieren Sammelabschiebung

Demonstration gegen Abschiebungen nach Afghanistan am Frankfurter Flughafen (dpa)

Die katholische und die evangelische Kirche haben in einer gemeinsamen Erklärung die jüngste Sammelabschiebung nach Afghanistan kritisiert.

Kein Mensch dürfe in eine Region zurückgeschickt werden, in der sein Leben durch Krieg und Gewalt bedroht sei, heißt es in dem Text, der in Bonn vorgestellt wurde. Die Sicherheit der Personen müsse Vorrang vor migrationspolitischen Erwägungen haben, betonten Vertreter der Deutschen Bischofskonferenz und der Evangelischen Kirche in Deutschland. - Heute früh war in Kabul ein Flugzeug mit 26 abgeschobenen Männern gelandet. Es war die zweite solche Sammelabschiebung aus Deutschland.