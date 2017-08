Es herrscht ein brutaler Kampf um den Thron in Afghanistan. Tatsächlich scheint die US-Serie "Game of Thrones" fast wie ein Kindermärchen im Vergleich zu der Gewalt in der afghanischen Politik, den Grausamkeiten im Krieg und den verworrenen Strängen, die so komplex sind, dass man ihnen kaum noch folgen kann. Die letzten Präsidentschaftswahlen wurden durch Fälschungen zur Farce.

Die Sicherheitslage im Land wird immer prekärer: Jedes Jahr mehr Opfer, mehr Anschläge, seit zwei Jahren terrorisieren Anhänger des sogenannten IS das Land. Die Taliban liefern sich ständige Kämpfe mit den afghanischen Soldaten. 40 Prozent der Menschen sind arbeitslos. Die, die Arbeit haben, wissen nicht, ob sie am Abend wieder unversehrt bei ihrer Familie sitzen können.

Und setzen die Afghanen nun auf den Westen? Nach den Anschlägen am 11. September ging es darum, den größten Terrorfeind der USA und der westlichen Welt zu jagen: Osama Bin Laden. Weil die Taliban ihm Unterschlupf gewährten, marschierte der Westen in Afghanistan ein. Mit welcher Idee? Sich am Regime in Afghanistan zu rächen, dass es die Topterroristen der Welt unterstützt hat.

Und dann? Es gab und gibt keinen politischen Plan für Afghanistan. Um die Taliban zu stürzen, machte der Westen auch Menschenrechtsverbrecher zum Partner. Der Gouverneur von Balch zum Beispiel - getrimmter Bart, eloquent, brutaler Kriegsfürst. Erst vor kurzem hat sein Sohn einem politischen Rivalen das Ohr abgebissen.

Der Winter naht, wenn man glaubt, den Konflikt nur militärisch lösen zu können

Sollten die Afghanen lieber den Nachbarländern oder anderen aus der Region trauen? Auch die zerren mit ihren eigenen Interessen an dem Binnenstaat herum. Pakistan, der Iran, Russland, China, die arabischen Staaten und Indien mischen mit, unterstützen unterschiedliche Parteien mit Geld oder Waffen in Afghanistan, und keiner zieht an einem Strang.

Der US-Präsident hat etwas ganz Richtiges gesagt: "Wir gewinnen gerade nicht in Afghanistan." Warum, sei jetzt mal dahin gestellt. Ich frage mich allerdings, was genau will er dort gewinnen? Die Herzen der Afghanen sicher nicht, wenn er es nur mit Kriegsfürsten und Regierungsvertretern zu tun hat und Terroristen töten will, aber mit dem Aufbau des Landes nichts zu tun haben möchte. Und nun wird es wieder einmal mehr Soldaten geben. Dieser Krieg aber kann nicht mit Bomben gewonnen werden.

Eine gemeinsame politische Idee muss her. Eine friedliche. Alle müssen an einen Tisch, auch die Taliban. Optimal wäre es, wenn sich an dieser Idee alle Afghanen beteiligen würden, um in einem gemeinsamen friedlichen Afghanistan leben zu wollen: die Paschtunen, Tadschiken, Hazara, Usbeken, darunter Sunniten oder Schiiten. Aber das scheint eine naive Hoffnung zu sein.

Der Winter naht, wenn man glaubt, den Konflikt nur militärisch lösen zu können. Aus Sicht des Westens mag es darum gehen, sich vor islamistischem Terror zu schützen, falls dies so überhaupt möglich ist. Für die Afghanen geht es darum, ein dauerhaftes Kriegstrauma eines Tages als Vergangenheit betrachten zu können. Ende offen.