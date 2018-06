Die Lage in Afghanistan wird von der Bundesregierung uneinheitlich bewertet.

Es gebe starke regionale Unterschiede, heißt es in einem Bericht des Auswärtigen Amtes, aus dem mehrere Medien zitieren. Neben Provinzen mit aktiven Kampfhandlungen gebe es auch solche, in denen die Lage vergleichsweise stabil sei - trotz gelegentlicher Anschläge. Weiter heißt es, die Zentralregierung sei häufig nicht fähig, ihre Schutzverantwortung effektiv wahrzunehmen.



Die Einschätzung des Auswärtigen Amtes soll als Anhaltspunkt für Entscheidungen über Abschiebungen nach Afghanistan dienen. Derzeit dürfen nur Gefährder, Straftäter und Menschen, die bei der Identitätsfeststellung nicht mitwirken, in das Land zurückgebracht werden. Abschiebungen nach Afghanistan sind wegen der Sicherheitslage dort umstritten, besonders seit einem Terroranschlag vor der deutschen Botschaft in Kabul im vergangenen Jahr.

