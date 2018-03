Linke und Grüne haben ihre Forderung nach einem sofortigen Abschiebestopp nach Afghanistan bekräftigt.

Wenn es um die Verlängerung des deutschen Militäreinsatzes gehe, habe die Bundesregierung kein Problem damit, die sich kontinuierlich verschlechternde Sicherheitslage in dem Land einzugestehen, sagte die Linken-Politikerin Jelpke dem "Kölner Stadtanzeiger". Bei afghanischen Flüchtlingen spiel das offenbar keine Rolle. Diese würden aber trotzdem abgeschoben oder zur Ausreise gedrängt. Das sei menschenverachtend und zynisch. Die Grünen-Abgeordnete Amtsberg verwies auf den "Perspektivbericht" zu Afghanistan und meinte, wer in ein Kriegsgebiet abschieben lasse, nehme Tod und Verletzung der Betroffenen billigend in Kauf.

Diese Nachricht wurde am 08.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.