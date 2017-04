Der Afghanistan-Besuch von US-Verteidigungsminister Mattis wird von einem Anschlag überschattet.

Nach Angaben der Behörden griffen mutmaßliche Taliban-Kämpfer in der östlichen Provinz Chost einen amerikanischen Stützpunkt an. Vor dem Eingang zu dem Camp detonierte demnach eine Autobombe. Es soll mehrere Opfer gegeben haben, genaue Informationen liegen aber noch nicht vor. Erst am Freitag waren mehr als 140 afghanische Soldaten bei einem Taliban-Angriff auf eine Militärbasis in Masar-i-Scharif getötet worden.



Mattis war heute früh in der afghanischen Hauptstadt Kabul eingetroffen. Dort will er unter anderem Gespräche mit Vertretern der Regierung führen.