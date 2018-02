Bei mehreren Anschlägen in Afghanistan sind mehr als 20 Menschen getötet worden.

In der westlichen Provinz Farah griffen Talibankämpfer eine Militärbasis an und töteten offiziellen Angaben zufolge 18 afghanische Soldaten. Dazu kamen drei Selbstmordanschläge in der Hauptstadt Kabul und der Provinz Helmand mit mindestens drei Toten und rund 20 Verletzten. Die Taliban bekannten sich zu drei der Attentate, die Terrormiliz IS reklamiert die Tat in Kabul für sich.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.