In Afghanistan sind laut einem Bericht der Vereinten Nationen seit Jahresbeginn mehr als 83.000 Menschen vor Konflikten und Naturkatastrophen geflohen.

Allein in den vergangenen Wochen hätten fast 20.000 Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen müssen, teilte das UNO-Nothilfebüro mit. Etwa die Hälfte der Menschen floh demnach vor Kämpfen im Norden Afghanistans, Tausende andere suchten wegen Gefechten in Kundus Schutz in anderen Regionen. Hinzu komme eine Dürre im Süden des Landes.



Im vergangenen Jahr waren mehr als 445.000 Menschen vor Konflikten in Afghanistan geflohen. Landesweit kämpfen afghanische Sicherheitskräfte gegen die radikalislamischen Taliban sowie gegen die Ausbreitung der IS-Terrormiliz.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.