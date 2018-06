Im Osten Afghanistans sind bei einem Selbstmordattentat mindestens zehn Menschen getötet worden.

Das teilte ein Sprecher der Provinz Nangarhar mit. Laut Fernsehberichten wurde der Anschlag in der Nähe eines Regierungsbüros verübt. Dort hatten Vertreter der Taliban und der Regierung gemeinsam das Ende des Ramadans gefeiert. Am Vortag hatte die Terrormiliz IS in der Provinz mit einem Anschlag auf ein ähnliches Treffen 36 Menschen getötet.



Zuvor hatten die Taliban mitgeteilt, dass sie die Waffenruhe am Abend beenden wollen. Präsident Ghani hatte gestern dazu aufgerufen, die Feuerpause zu verlängern.

