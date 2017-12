Bei einem Anschlag auf die Trauerfeier für einen Regionalpolitiker im Osten Afghanistans sind mindestens 18 Menschen getötet worden.

Nach Angaben der Behörden wurden 13 weitere verletzt. In der Nähe der Trauergesellschaft sei eine auf einem geparkten Motorrad montierte Bombe detoniert, hieß es. Der Anschlag ereignete sich in der Provinz Nangarhar, die an Pakistan grenzt. Bisher hat sich noch niemand zu der Tat bekannt.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.