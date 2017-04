Bei dem US-Bombenangriff in Afghanistan sind nach Angaben der Regierung mindestens 36 Kämpfer der Terrormiliz IS getötet worden.

Ein Höhlen- und Tunnelkomplex der Dschihadistengruppe sei in der östlichen Provinz Nangahar zerstört worden, teilte das Verteidigungsministerium in Kabul mit. Es habe keine zivilen Opfer gegeben. Es war das erste Mal, dass die USA ihre größte konventionelle Bombe eingesetzt haben.



Ein Sprecher des Pentagons in Washington hatte zuvor von einem erfolgreichen Einsatz gesprochen. US-Präsident Trump hatte im Wahlkampf versprochen, den Kampf gegen den IS zur Priorität zu machen.