In Afghanistan sind bei zwei Anschlägen auf Moscheen jüngsten Meldungen zufolge mindestens 72 Menschen getötet worden.

Nach Behördenangaben zündete ein Selbstmordattentäter in einer schiitischen Moschee in der Hauptstadt Kabul einen Sprengsatz. Mindestens 39 Menschen starben. Bei einem weiteren Selbstmordanschlag in der zentralafghanischen Provinz Ghor kamen 33 Menschen ums Leben. Auch dort war das Ziel eine schiitische Moschee.



Attentate auf Schiiten haben in der Vergangenheit stets Kämpfer der sunnitischen Terrormiliz IS für sich reklamiert. Zu den heutigen Taten gibt es bisher keinen direkten Bezug zum IS.