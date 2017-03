Bei einem Angriff von Extremisten auf ein Militärkrankenhaus in der afghanischen Hauptstadt Kabul hat es mehrere Opfer gegeben.

Nach neuen Angaben des Gesundheitsministeriums wurden mindestens vier Menschen getötet und mehr als 60 verletzt. Zudem sei einer der Angreifer erschossen worden, ein weiterer habe sich in die Luft gesprengt. Die Täter hatten die Klinik im Diplomatenviertel von Kabul am morgen gestürmt und sich verschanzt. Die Feuergefechte dauern weiter an, Patienten befinden sich laut den Behörden aber nicht mehr im Gebäude. Zu dem Angriff hat sich die Terrormiliz IS über ihr Sprachrohr Amak bekannt.