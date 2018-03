In Afghanistan ist ein Deutscher festgenommen worden, der als Militärberater für die radikal-islamischen Taliban gearbeitet haben soll.

Nach Angaben der afghanischen Behörden wurde er gestern Abend im Bezirk Gereschk in der Provinz Helmand gefasst. Er habe den Kommandeur einer Taliban-Elitetruppe beraten, der zahlreiche Anschläge auf Armee und Polizei zur Last gelegt würden. Nähere Angaben wurden nicht gemacht.



Die Provinz wird in weiten Teilen von den Taliban kontrolliert, die sich dort über den Anbau von und Handel mit Opium finanzieren.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.