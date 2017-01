Afghanistan Netzwerk berichtet über weitere geplante Sammelabschiebung

Mitte Dezember waren vom Frankfurter Flughafen aus in einer ersten Sammelabschiebung 50 abgelehnte Asylbewerber in ihre Heimat zurückgeflogen worden. (dpa /picture alliance / Boris Roessler)

Gegen eine offenbar bevorstehende weitere Sammelabschiebung von Afghanen regt sich Widerstand.

Nach Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland soll am Abend vom Frankfurter Flughafen aus ein Flugzeug mit 50 ausreisepflichtigen Flüchtlingen starten. Es sei mit Protesten zu rechnen. Schleswig-Holsteins Innenminister Studt, SPD, sagte dem Redaktionsnetzwerk, eine Rückkehr in Sicherheit und Würde nach Afghanistan sei nicht gewährleistet. Auch Kirchen und Wohlfahrtsverbände sprachen sich wegen der schlechten Sicherheitslage gegen Abschiebungen in das Land aus. Die Bundesregierung bestätigte die Berichte nicht. Ein Sprecher des Innenministeriums sagte in Berlin, man informiere grundsätzlich nicht über bevorstehende Abschiebungen. Er verwies aber auf eine Vereinbarung mit Afghanistan, die solche Flüge vorsehe.



Mitte Dezember waren in einer ersten Sammelabschiebung 50 Afghanen in ihre Heimat zurückgebracht worden.