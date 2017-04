Bei dem Bombenabwurf der USA auf Ziele im Osten Afghanistans sind nach Angaben lokaler Behörden mehr als 90 Kämpfer der Terrormiliz IS getötet worden.

Darunter seien vier Kommandeure der Extremisten gewesen, teilte die Regionalregierung der Provinz Nangarhar mit. Bislang war das afghanische Verteidigungsministerium von 36 Toten ausgegangen.



Die US-Streitkräfte hatten am Donnerstag erstmals ihre größte konventionelle Bombe in einem Kampfgebiet eingesetzt. Dabei wurde ein 300 Meter langer Tunnel zerstört, der als IS-Kommandozentrale galt.



In Deutschland hat der Bombenabwurf unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Der SPD-Verteidigungsexperte Arnold rechtfertigte den Angriff und erklärte, die Zerstörung der Tunnelsysteme von Terroristen sei ein legitimes militärisches Ziel. Der Grünen-Politiker Ströbele warnte dagegen vor einer Eskalation des Krieges. Der Weg zur Atombombe sei dann nicht mehr weit.