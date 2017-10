Von Deutschland aus sind offenbar wieder abgelehnte Asylbewerber nach Afghanistan abgeschoben worden.

Nach dpa-Informationen startete eine tschechische Chartermaschine am Abend vom Flughafen Leipzig/Halle in Richtung Kabul. Wie viele Afghanen sich an Bord befanden, ist bisher nicht bekannt. Das Bundesinnenministerium bestätigte den Flug bislang nicht.

Am Flughafen hatten mehr als 100 Abschiebungsgegner protestiert. Auch Bundestagsvizepräsidentin Roth hatte vergeblich an die Bundesregierung appelliert, die Abschiebungen nach Afghanistan zu stoppen. Diese stünden in deutlichem Widerspruch zur humanitären Schutzverantwortung Deutschlands.