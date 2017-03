Pakistan hat die vor drei Wochen wegen Terroranschlägen geschlossene Grenze zu Afghanistan vorübergehend wieder geöffnet.

Auf beiden Seiten versammelten sich an den Übergängen in Torkham und Chaman tausende Menschen. Pakistan will die Grenze am Donnerstag wieder schließen. Beide Länder beschuldigen sich gegenseitig, Extremisten Schutz zu gewähren.