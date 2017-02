Afghanistan Polizist erschießt Kollegen, "Insider-Attacke" vermutet

Afghanische Flagge (picture alliance / dpa / epa afp Liu)

In Afghanistan hat ein Polizist nach amtlichen Angaben an einem Kontrollpunkt in der südlichen Provinz Helmand mindestens elf Kollegen erschossen.

Einem Gouverneurssprecher zufolge sammelte der Mann nach den nächtlichen Schüssen in der Provinzhauptstadt Laschkar Gah alle Waffen ein und floh. Unter Berufung auf einen Mitarbeiter der Provinzverwaltung wird gemeldet, der Täter stehe vermutlich in Kontakt zu den Taliban. Derzeit werde noch untersucht, ob es sich um eine sogenannte Insider-Attacke gehandelt habe. Inzwischen haben sich die aufständischen Taliban zu der Tat bekannt.