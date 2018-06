Afghanistans Präsident Ghani hat eine viertägige Waffenruhe zum Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan ausgerufen.

Wie Ghani über den Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte, soll die Feuerpause am Dienstag nächster Woche beginnen und bis Freitag dauern. Unklar blieb, ob die radikal-islamischen Taliban sich daran halten. Im Rahmen ihrer alljährlichen Frühjahrsoffensive gegen die Regierung haben sie in den vergangenen Monaten wiederholt Anschläge in der Hauptstadt Kabul verübt.

