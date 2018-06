Afghanistans Präsident Ghani hat eine knapp zweiwöchige Waffenruhe verkündet, die sich aber nur auf die radikal-islamischen Taliban bezieht.

Bis zum 20. Juni würden die Sicherheitskräfte alle Angriffe auf die Taliban einstellen, sagte Ghani in einer Fernsehansprache. Die Einsätze gegen die Terrormiliz IS und andere militante Gruppen gingen aber weiter. - Die Feuerpause fällt im islamischen Kalender mit dem Ende des Fastenmonats Ramadan zusammen. Die Taliban haben sich bisher nicht geäußert. Im Rahmen ihrer alljährlichen Frühjahrsoffensive gegen die Regierung haben sie in den vergangenen Monaten wiederholt Anschläge in der Hauptstadt Kabul verübt.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.