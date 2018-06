Die afghanische Regierung hat ihre Waffenruhe mit den Taliban verlängert.

In einer Fernsehansprache rief Präsident Ghani die radikal-islamische Gruppe auf, die bisher zeitlich begrenzte Feuerpause auch ihrerseits auszuweiten. Ghani und die Taliban hatten beide aus Anlass des Zuckerfestes zum Ende des Ramadans eine mehrtägige Waffenruhe ausgerufen. Es war das erste Mal in dem seit 2001 andauernden Konflikt.



Auf ein offizielles Friedenstreffen zwischen Taliban, Sicherheitskräften und Zivilisten im Osten des Landes wurde ein Selbstmordanschlag verübt. Mindestens 20 Menschen wurden getötet. Die Terrormiliz IS reklamierte den Anschlag für sich.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.