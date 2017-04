Angesichts der jüngsten Anschläge in Afghanistan hat sich die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl gegen weitere Abschiebungen in das Land ausgesprochen.

Geschäftsführer Burkhardt sagte, der Angriff auf eine Militärbasis in Masar-i-Scharif vom Freitag mit mehr als 130 Toten zeige eine neue Dimension der Unsicherheit. Das Bundesinnenministerium wische die Faktenlage beiseite und flüchte sich in die Mär von angeblich sicheren Regionen. Berichten zufolge soll am Abend von München aus ein weiteres Flugzeug nach Kabul starten, um abgelehnte afghanische Asylbewerber in ihre Heimat abzuschieben.



Mutmaßliche Taliban-Kämpfer griffen heute einen amerikanischen Stützpunkt in der Provinz Chost im Osten des Landes an. Der Anschlag überschattete den Besuch von US-Verteidigungsminister Mattis in Kabul.