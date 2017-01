Afghanistan Proteste in Frankfurt gegen Abschiebungen

Demonstration gegen Abschiebungen nach Afghanistan am Frankfurter Flughafen (dpa)

Am Frankfurter Flughafen haben etwa 200 Menschen gegen die Abschiebung von knapp 50 abgelehnten Asylbewerbern nach Afghanistan demonstriert.

Zu den Protesten hatte unter anderem Pro Asyl aufgerufen. Geschäftsführer Burkhardt kritisierte Rückführungen als russisches Roulette. Die Lage in Afghanistan habe sich dramatisch verschlechtert, so dass Abschiebungen inhuman und unverantwortlich seien. Wie Pro Asyl am späten Abend mitteilte, soll das Flugzeug mit den Flüchtlingen gegen 21 Uhr abgehoben haben.



Nach Angaben afghanischer Behörden wird die Maschine am Vormittag in Kabul erwartet. Bei den Abgeschobenen soll es sich Medienberichten zufolge um Straftäter und alleinreisende Männer gehandelt haben.