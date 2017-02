Afghanistan Rotes Kreuz stellt nach Angriff Arbeit ein

Die Flagge des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes in Genf. (dpa/picture-alliance/PA Tony Marshall 6057334)

Das Internationale Rote Kreuz hat seine Hilfs-Aktivitäten im Norden Afghanistans nach einem tödlichen Angriff vorerst eingestellt.

In der Provinz Dschausdschan waren sechs Mitarbeiter getötet worden. Ein Sprecher des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes in Genf sagte Reuters TV, die Aktivitäten würden so lange gestoppt, bis die genauen Umstände geklärt seien. Von den afghanischen Behörden hieß es, die Helfer seien von IS-Kämpfern angegriffen worden, als sie Hilfsgüter in eine abgelegene Region bringen wollten. Dort leiden Menschen unter strenger Kälte und schweren Schneestürmen.