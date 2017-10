Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz schränkt seine Arbeit im Norden Afghanistans ein.

Wie ein Sprecher der Organisation mitteilte, werden die Büros in den Provinzen Kundus und Fariab geschlossen. Die Präsenz in der Provinz Balch werde stark verkleinert. Grund sei die zunehmende Gewalt der vergangenen Monate. In diesem Jahr sind sieben Mitarbeiter des Roten Kreuzes getötet worden. Der Sprecher betonte, man sehe derzeit eine Menge verschwimmender Grenzen zwischen Konfliktparteien und viele Graubereiche, die die Arbeit erschwerten.