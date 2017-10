Bundestagsvizepräsidentin Roth hat die Bundesregierung aufgefordert, den geplanten Abschiebeflug nach Afghanistan zu stoppen.

Die Grünen-Politikerin sagte am Abend, die bevorstehende Abschiebung der afghanischen Asylbewerber stehe in deutlichem Widerspruch zur humanitären Schutzverantwortung. Roth betonte, die Sicherheitslage in Afghanistan werde immer schlechter. Der Abschiebeflug soll möglicherweise noch am Abend vom Flughafen Leipzig/Halle aus in Richtung Kabul starten. Mehr als hundert Menschen protestierten auf dem Flughafengelände.