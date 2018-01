In der afghanischen Hauptstadt Kabul haben Bewaffnete ein Hotel angegriffen.

Drei bis vier Personen hätten in dem Gebäude auf Gäste geschossen, teilte das Innenministerium mit. Örtliche Medien berichten von Todesopfern und Geiselnahmen. Weiter hieß es, in dem Hotel habe eine Konferenz von afghanischen Computerexperten mit etwa hundert Teilnehmern stattgefunden, darunter auch Regierungsbeamte. Etlichen Mitarbeitern und Gästen soll die Flucht gelungen sein.



Zunächst bekannte sich niemand zu der Tat. Im vergangenen Jahr hatte es in Kabul über 20 schwere Anschläge der radikalislamischen Taliban und der Terrormiliz IS gegeben. Dabei wurden mehr als 500 Menschen getötet.

