Afghanistan Sechs Rote-Kreuz-Mitarbeiter getötet

Blick auf Afghanistans Hauptstadt Kabul (AFP / Dan Kitwood)

Im Norden Afghanistans sind sechs Mitarbeiter des Roten Kreuzes bei einem Angriff getötet worden.

Der Vorfall habe sich in der Provinz Dschausdschan ereignet, teilte ein Sprecher der Hilfsorganisation in Kabul mit. Die Nationalität der Opfer ist nicht bekannt. In der Region sollen Anhänger des IS aktiv sein. Die Taliban wiesen zurück, in die Attacke verwickelt gewesen zu sein.