Die SPD-geführten Bundesländer wollen abgelehnte Asylbewerber aus Afghanistan auch künftig nur dann abschieben, wenn sie schwere Straftaten begangen oder ihre Identität gefälscht haben.

Das sagte Berlins Innensenator Geisel in Quedlinburg in Sachsen-Anhalt, wo derzeit die Innenminister der Länder tagen. Hintergrund ist ein neuer Bericht des Auswärtigen Amtes zur Sicherheitslage in Afghanistan. Darin heißt es, eine systematische, staatlich organisierte Gewalt gegen die eigene Bevölkerung gebe es dort nicht. Die Lage sei aber volatil.



Aufgrund dieser Analyse halten die unionsgeführten Bundesländer Abschiebungen nach Afghanistan dagegen generell für möglich. Das erklärte der nordrhein-westfälische Innenminister Reul. Auch Bundeskanzlerin Merkel hatte gestern erklärt, es bestehe keine Notwendigkeit mehr für einen Abschiebestopp.



Kritiker verweisen dagegen auf regelmäßige Anschläge in Afghanistan.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.