Bundespräsident Steinmeier ist zu einem Besuch bei den deutschen Soldaten im Feldlager Masar-i-Scharif in Afghanistan eingetroffen.

Der aus Sicherheitsgründen nicht angekündigte Aufenthalt schließt sich an seinen Besuch in Kasachstan an. Derzeit sind in Afghanistan noch etwa 1.000 deutsche Soldaten stationiert. Sie haben vor allem die Aufgabe, afghanische Einheiten auszubilden. Steinmeiers Besuch steht im Zeichen der schlechter gewordenen Sicherheitslage und des Wiedererstarkens der radikal-islamischen Taliban. Zuletzt sind deshalb auch die Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber aus Deutschland nach Afghanistan ausgesetzt worden.