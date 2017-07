Bundespräsident Steinmeier hat überraschend Afghanistan besucht.

In Masar-i-Scharif dankte er zunächst den Bundeswehrangehörigen für ihren Einsatz und forderte von Afghanistan mehr Eigenanstrengungen zur Verbesserung der Sicherheitslage. Zudem sprach er sich für eine Versöhnung zwischen den politischen Lagern aus. Anschließend traf Steinmeier in Kabul mit Präsident Ghani zusammen. Über den Inhalt der Beratungen wurde bisher nichts bekannt.



Derzeit sind in Afghanistan noch etwa 1.000 deutsche Soldaten stationiert. Sie haben vor allem die Aufgabe, afghanische Einheiten auszubilden. Steinmeiers Besuch steht im Zeichen des Wiedererstarkens der radikal-islamischen Taliban.