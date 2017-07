Bundespräsident Steinmeier hält sich zu einem Besuch in Afghanistan auf.

In Masar-i-Scharif dankte er zunächst den deutschen Soldaten

für ihren Einsatz. Zugleich forderte er von Afghanistan mehr Eigenanstrengungen zur Verbesserung der Sicherheitslage. Anschließend traf Steinmeier in Kabul mit Präsident Ghani zusammen. Über den Inhalt der Unterredung wurde bisher nichts bekannt.



In Afghanistan sind derzeit noch rund 1.000 deutsche Soldaten stationiert, in erster Linie, um einheimische Einheiten auszubilden.