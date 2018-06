Im Norden Afghanistans haben Taliban-Kämpfer nach Angaben der Behörden mindestens 19 Polizisten getötet.

Der Stützpunkt in der Provinz Kundus sei am frühen Morgen angegriffen worden, erklärte ein Sprecher des Gouverneurs. Die Taliban bekannten sich zu dem Überfall.



Für kommende Woche hatten die Taliban erst kurz zuvor eine zeitlich begrenzte Waffenruhe ausgerufen. Während der Feiern zum Ende des Ramadan soll es drei Tage lang keine Kampfhandlungen geben. Für diese Zeit hatte auch die afghanische Regierung eine Feuerpause in Aussicht gestellt.

