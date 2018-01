Zu dem Angriff auf ein Luxushotel in der aghanischen Hauptstadt Kabul haben sich die radikal-islamischen Taliban bekannt.

Fünf heilige Krieger hätten Feinde des Landes getötet, heißt es in einer per E-Mail verbreiteten Erklärung. Nach offiziellen Angaben wurden bei dem Überfall mindestens sechs Menschen getötet, unter ihnen eine Ausländerin. Augenzeugen gehen allerdings von deutlich höheren Opferzahlen aus.



Vier Attentäter hatten das Hotel gestern abend gestürmt, mit Maschinengewehren um sich geschossen, Handgranaten geworfen und Teile des Gebäudes in Brand gesteckt. Sie wurden von Sicherheitskräften erschossen. Obwohl die aghanische

Regierung inzwischen erklärt hat, der Angriff sei beendet und die Lage wieder unter Kontrolle, sollen aus dem Gebäude immer noch Schüsse und Explosionen zu hören sein.

