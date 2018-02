Die radikal-islamischen Taliban haben das Friedensangebot des afghanischen Präsidenten Ghani verhalten positiv aufgenommen.

Ghanis Rede auf einer internationalen Konferenz in Kabul sei ausgezeichnet und friedensorientiert gewesen, hieß es in einer im Internet veröffentlichten Stellungnahme. Allerdings habe er nicht die Präsenz ausländischer Truppen erwähnt, die der Hauptgrund für den Krieg in Afghanistan sei. Die Taliban hätten immer deutlich gemacht, dass es keine Gespräche geben werde, solange ausländische Soldaten im Land seien.



Ghani hatte an die Taliban appelliert, sich auf einen Friedensprozess einzulassen und ihnen in Aussicht gestellt, sie als politische Gruppierung anzuerkennen. An dem eintägigen Treffen in Kabul nehmen Vertreter aus 26 Staaten teil, darunter Deutschland. Die Taliban waren nicht eingeladen.

