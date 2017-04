Die afghanischen Taliban rufen internationale Hilfsorganisationen auf, in Gebieten unter ihrer Kontrolle notleidenden Menschen zu helfen.

Man garantiere die Sicherheit der Mitarbeiter, hieß es in einer im Internet veröffentlichten Erklärung. Nach US-Militärangaben sind rund 40 Prozent von Afghanistan mittlerweile in der Hand der radikalislamischen Taliban oder umkämpft. Diese wollen bei ihrer Frühjahrsoffensive weitere Gebiete einnehmen. Die Taliban haben bereits mehrfach versucht, Helfer aus dem Ausland zum Einsatz in Afghanistan zu bewegen. Die Hilfsorganisationen klagen aber über massive Zugangsprobleme zu den Gebieten in der Hand der Rebellen.