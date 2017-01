Afghanistan Terrormiliz IS soll 14 Geistliche verschleppt haben

Afghanische Flagge (picture alliance / dpa / epa afp Liu)

Die Terrormiliz IS soll in Afganistan eine Religionsschule gestürmt und 16 Menschen entführt haben.

Wie ein Sprecher des Bildungsministeriums in der Provinz Nangarhar sagte, wurden 14 Geistliche verschleppt. Drei bewaffnete Männer hätten die Schule am Wochenende überfallen. Polizei und Regierungsvertreter machten die Dschihadistenmiliz IS für den Angriff verantwortlich. Die Terrorgruppe verübt zunehmend Anschläge auf Schiiten.