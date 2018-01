In der afghanischen Hauptstadt Kabul hat es bei einem Anschlag auf ein Hotel mehrere Tote gegeben.

Vier Unbekannte hätten das Gebäude gestürmt und auf Gäste geschossen, teilte das Innenministerium mit. Spezialkräfte hätten mittlerweile drei der Angreifer erschossen. Zudem seien mehrere Verletzte in Krankenhäuser gebracht worden. In Berichten lokaler Medien war von weiteren Todesopfern die Rede. Es sollen zudem Geiseln genommen worden sein. Wie viele Gäste noch in dem Hotel sind, ist unklar. Zu dem Angriff bekannte sich bislang niemand.



Im vergangenen Jahr hatte es in Kabul über 20 schwere Anschläge der radikalislamischen Taliban und der Terrormiliz IS gegeben. Dabei wurden mehr als 500 Menschen getötet.

