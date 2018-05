Bei einem Anschlag auf das Innenministerium in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind alle Angreifer und ein Polizist getötet worden.

Nach neuesten Angaben des afghanischen Innenministeriums versuchten acht Angreifer, sich Zugang zu dem Gebäude zu verschaffen. Die Lage sei nun unter Kontrolle. Ein Expertenteam sei dabei, Sprengstoffwesten der Angreifer zu entschärfen. Der Angriff dauerte fast drei Stunden. Nach offiziellen Angaben sprengten sich zunächst drei Männer am Tor des Ministeriums in die Luft. Die anderen seien später erschossen worden. Die Terrororganisation IS reklamierte den Angriff für sich. Es war das zehnte schwere Attentat in Kabul in diesem Jahr.



In der vergangenen Woche hatten die radikal-islamischen Taliban die Zivilbevölkerung davor gewarnt, sich in der Nähe von Regierungs- oder Militäreinrichtungen aufzuhalten.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.