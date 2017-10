Bei einem Anschlag auf ein Ausbildungszentrum der Polizei in Afghanistan sind mindestens 15 Menschen getötet worden.

Rund 100 weitere wurden verletzt. Wie das Innenministerium in Kabul mitteilte, hatte ein Selbstmordattentäter vor der Einrichtung in der Provinz Paktia zunächst ein mit Sprengstoff beladenes Auto gezündet, um einer Gruppe von Angreifern den Weg frei zu machen. Bereits in der Nacht hatten sich etwa 300 Taliban-Kämpfer in der angrenzenden Provinz Ghasni Gefechte mit Sicherheitskräften geliefert. Auch dabei gab es Tote und Verletzte.