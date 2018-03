Bei einem Selbstmordanschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens 29 Menschen getötet worden.

Laut Angaben des Gesundheitsministeriums wurden zudem mehr als 50 verletzt. Der Attentäter sprengte sich inmitten einer Menschenmenge in die Luft, die das Neujahrsfest Newroz feiern wollten. Das Innenministerium teilte mit, die meisten Opfer seien Passanten auf dem Weg zu einer schiitischen Moschee gewesen. Zu dem Anschlag bekannte sich die Terrormiliz IS. Die Islamisten sehen in Newroz eine unislamische Tradition.

