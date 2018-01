Bei einem Anschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind nach neuen Angaben mindestens elf Menschen getötet worden.

Nach Agenturberichten sprengte sich ein Selbstmordattentäter in der Nähe einer Demonstration und unmittelbar neben einer Gruppe von Sicherheitskräften in die Luft. Offenbar gab es auch Opfer bei den Teilnehmern der Kundgebung. Die Demonstranten protestierten gegen den Tod eines Kaufmannes bei einer Razzia der Polizei gegen Alkohol- und Drogenschmuggel.



Inzwischen behauptete die Terrormiliz IS über die ihr nahestehende Nachrichtenagentur Amaq, hinter dem Anschlag zu stecken.

