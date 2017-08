Bei einem Anschlag der Taliban auf einen Nato-Konvoi in Afghanistan sind mindestens zwei US-Soldaten getötet worden.

Sie kamen nach Angaben des Pentagon bei dem Attentat in der südlichen Provinz Kandahar ums Leben. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein mit Sprengstoff beladenes Fahrzeug in den Konvoi. Zu dem Anschlag bekannten sich die islamistischen Taliban.



Gestern hatten zwei Attentäter in der westlichen Großstadt Herat eine schiitische Moschee angegriffen. Nach jüngsten Angaben wurden dabei 33 Gläubige getötet. Die Terrormiliz IS bekannte sich zu dem Anschlag