Bei einem Angriff auf eine Armee-Einheit in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind fünf Soldaten ums Leben gekommen.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums wurden zehn weitere verletzt. Ziel war demnach ein Stützpunkt in der Nähe einer Militärakademie. Dort hätten sich zunächst zwei Angreifer in die Luft gesprengt, anschließend sei der Posten attackiert worden. Bei Schusswechseln kamen zwei weitere Angreifer ums Leben, einer wurde festgenommen. Die Terrormiliz IS reklamierte die Tat für sich.



In diesem Jahr sind bei Anschlägen und Angriffen in Kabul bereits 150 Menschen ums Leben gekommen. Zuletzt hatte sich am Samstag im Stadtzentrum ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt und mehr als 100 Menschen mit in den Tod gerissen.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.