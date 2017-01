Afghanistan Tote und Verletzte bei Anschlag der Taliban in Kabul

Afghanische Sicherheitskräfte nahe des Ortes zweier Explosionen in der Hauptstadt Kabul (picture alliance / dpa / ap / Rahmat Gul)

Bei einem Anschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind rund 30 Menschen ums Leben gekommen.

Nach offiziellen Angaben gibt es mindestens 60 Verletzte. Wie die Polizei mitteilte, sprengte sich ein Attentäter am Tor des Parlaments in die Luft. Anschließend explodierten Sprengsätze, die in einem Fahrzeug deponiert waren. Zu den Anschlägen bekannte sich die Taliban-Miliz.