Die afghanische Hauptstadt Kabul ist von einem Anschlag erschüttert worden.

Wie das Innenministerium mitteilte, kamen dabei mindestens acht Menschen ums Leben. In anderen Berichten ist von mindestens 26 Toten und rund 20 Verletzten die Rede. Nach Angaben der Polizei hatte sich ein Selbstmordattentäter in der Nähe einer Moschee im Westen der Stadt in die Luft gesprengt.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.