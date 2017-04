Im Norden Afghanistans sind durch eine Bombenexplosion neun Polizisten getötet worden.

Der Anschlag habe sich in der Provinz Balch ereignet, teilte ein Polizeisprecher mit. Durch die Detonation eines an einer Straße versteckten Sprengsatzes seien zudem vier Polizisten verletzt worden. Die Region war früher eine Hochburg der radikalislamischen Taliban. Nach Angaben der US-Armee wurde ein Soldat bei einem Einsatz gegen die Terrormiliz IS in der Provinz Nangarhar getötet.