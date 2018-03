Im Süden Afghanistans sind bei einem Sprengstoffanschlag auf Besucher eines Sportstadions mindestens 13 Menschen getötet worden.

Ein Sprecher der Provinzregierung von Helmand teilte mit, es seien zudem 45 Menschen verletzt worden. In dem Stadion in der Stadt Laschkargar war zum Zeitpunkt des Anschlags eine Veranstaltung zum persischen Neujahrsfest zu Ende gegangen. Viele Besucher befanden sich an den Ausgängen, als der Sprengsatz in einem geparkten Auto explodierte.



Die südafghanische Provinz Helmand wird größtenteils von radikalislamischen Taliban kontrolliert.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.