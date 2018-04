UNO-Generalsekretär Guterres hat den Anschlag auf Journalisten in Afghanistan verurteilt.

Dass gezielt Medienvertreter attackiert worden seien, zeige erneut, wie hoch die Risiken für Journalisten bei ihrer wichtigen Arbeit seien, erklärte Guterres in New York. Die Verantwortlichen für die Tat müssten zur Rechenschaft gezogen werden. In der Hauptstadt Kabul waren bei einem Doppelanschlag mindestens 25 Menschen getötet und mehr als 40 verletzt worden. Unter den Todesopfern sind mindestens neun Journalisten. Die Organisation "Reporter ohne Grenzen" sprach vom folgenschwersten Anschlag auf Reporter seit dem Sturz der Taliban im Jahr 2001. Die Terrormiliz IS reklamierte die Tat für sich.



Bei einem Anschlag im südafghanischen Kandahar wurden beim Angriff auf einen Nato-Konvoi elf Kinder getötet, die am Anschlagsort eine Religionsschule besuchten.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.